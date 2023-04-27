Звезды шоу-бизнеса высказались о новом клипе Ольги Бузовой на песню «Верни»

В центре столицы в клубе RODINA MOSKVA Ольга Бузова представила публике свой новый клип на песню «Верни». В окружении кинокамер артистка появилась на сцене, где сначала исполнила свои хиты «Заплачу» и «Мало половин», а затем на большом экране продемонстрировала долгожданную работу.
По сценарию клипа, который является лишь частью будущего большого сюжета, Ольга обретает волшебный медальон в виде кольца. Артефакт переносит ее в прошлое, где она встречает мужчину и влюбляется в него. Роль возлюбленного исполнил Станислав Бондаренко. Актер признался, что согласился на съемки не раздумывая.
«Вы знаете, на самом деле, то, что прислали, такая история, которая мне понравилась максимально сразу», — сказал Бондаренко.
Бузова появилась перед прессой в белом платье и высказала уверенность, что ее новый клип обречен на популярность.
«Это особенная работа для меня во всех смыслах. Сегодня я сделала большую презентацию, потому что я так отношусь к своему творчеству. Масштаб — это мое второе имя. Вы помните первую большую презентацию в 2017 году — это «Мало половин». Вторая состоялась в 2019 году на трек «Водица». Это мой третий раз, и все эти песни стали хитами. Я искренне верю и надеюсь, и вижу, и слышу, что «Верни» — это супер мега хит», — заявила Ольга Бузова.
Поддержать артистку пришла экс-солистка группы t.A.T.u Елена Катина. По ее словам, у Ольги есть собственный стиль, которого она придерживается и делает это великолепно. Также работу Ольги Бузовой высоко оценил и певец Митя Фомин.
«Мы все меняемся — это самое главное свойство артиста, публичного человека. Нужно все время искать в себе что-то, чтобы быть интересным публике. Мне кажется, что у Бузовой это получается прекрасно, и я говорю, что всему причина — это ее непосредственность. Это очень важно», — сказал Фомин.
Кроме того, премьеру клипа посетила и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Она отметила, что Ольга Бузова всегда остается на первых местах и высоко держит планку проделанной работы, что является индивидуальностью певицы. Сотникова призналась, что следит за творчеством Ольги и очень рада ее успехам.