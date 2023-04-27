Звезды шоу-бизнеса высказались о новом клипе Ольги Бузовой на песню «Верни»

Кроме того, премьеру клипа посетила и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Она отметила, что Ольга Бузова всегда остается на первых местах и высоко держит планку проделанной работы, что является индивидуальностью певицы. Сотникова призналась, что следит за творчеством Ольги и очень рада ее успехам.