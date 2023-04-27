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Самолет с россиянами на борту задержали на Кубе из-за закрытия взлетно-посадочной полосы

Происшествия
Самолет с россиянами на борту задержали на Кубе из-за закрытия взлетно-посадочной полосы

Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind, следующий из Кубы в Москву, задержали после аварийной посадки воздушного судна канадского авиаперевозчика, заявил источник ФАН.

Известно, что рейс N4-3502 планировал вылететь прошлой ночью в 22:00 по московскому времени из аэропорта в городе Варадеро. В настоящий момент туроператор ищет варианты трансфера и отели для размещения пассажиров воздушного судна. Остальные рейсы в аэропорту тоже задержаны.

Ранее из-за сильного тумана были перенесены вылеты пассажирских самолетов из международного аэропорта Нижневартовска в Москву, Екатеринбург и Нижнекамск.
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