Самолет с россиянами на борту задержали на Кубе из-за закрытия взлетно-посадочной полосы

Известно, что рейс N4-3502 планировал вылететь прошлой ночью в 22:00 по московскому времени из аэропорта в городе Варадеро. В настоящий момент туроператор ищет варианты трансфера и отели для размещения пассажиров воздушного судна. Остальные рейсы в аэропорту тоже задержаны.