Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Карта желаний, похоже, не работает»: Глава Лиги безопасного интернета Мизулина высказалась о задержании Блиновской

Происшествия
«Карта желаний, похоже, не работает»: Глава Лиги безопасного интернета Мизулина высказалась о задержании Блиновской

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на задержание блогера Елены Блиновской. Глава организации с сарказмом высказалась о ее инфопродуктах.

Комментарий по ситуации Мизулина оставила в личном Telegram-канале. Она заключила, что, похоже, карта желаний Блиновской (этот продукт предназначен для исполнения целей и планов человека — Прим. ред) не работает.

В отношении блогера возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств. На данный момент Блиновская задержана правоохранительными органами. Позже выяснилось, что она планировала улететь в Казахстан, но была поймана на границе России.
блиновская мизулина блогер уголовное дело
Военкоры ФАН