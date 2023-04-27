В Югре экс-сотрудника ДПС отправили в колонию строгого режима за взятки от предпринимателей

Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа лишил свободы экс-сотрудника ДПС управления ГИБДД России по Югре за получение взяток в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 27 апреля.
По информации следователей, в период с февраля по апрель 2018 года, а также в сентябре 2018 года представитель правопорядка получил около 500 тысяч рублей. Ему давали взятки предприниматели за беспрепятственный проезд крупной техники по дорогам на территории Нефтеюганского района.
Осужденный отправится в колонию строго режима на восемь лет. Также суд на шесть лет лишил мужчину права занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
Ранее стало известно о том, что заведующий кафедрой физической культуры и спорта одного из петербургских ВУЗов почти пять лет вымогал у тренеров деньги.