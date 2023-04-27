В Югре экс-сотрудника ДПС отправили в колонию строгого режима за взятки от предпринимателей

По информации следователей, в период с февраля по апрель 2018 года, а также в сентябре 2018 года представитель правопорядка получил около 500 тысяч рублей. Ему давали взятки предприниматели за беспрепятственный проезд крупной техники по дорогам на территории Нефтеюганского района.