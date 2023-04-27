Юрист Владислав Кочерин предупредил об ответственности за срыв цветов с городских клумб

По словам Кочерина, у высаженных на клумбах цветов есть собственник, обычно это городские власти. Поэтому, когда цветы пытаются сорвать, это можно расценивать как попытку воровства. Собственник может заявить в полицию и привлечь вора к ответственности – административной или даже уголовной, заявил специалист.