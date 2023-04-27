Юрист Владислав Кочерин предупредил об ответственности за срыв цветов с городских клумб

Некоторые граждане полагают, что высаженные коммунальщиками цветы можно безнаказанно срывать и распоряжаться ими по своему желанию. О возможной юридической ответственности за подобные действия рассказал адвокат Владислав Кочерин.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», со ссылкой на «Радио Sputnik», срывая цветы с городской клумбы гражданин должен знать, что нарушает при этом закон и его могут привлечь к ответственности, предупредил эксперт.
По словам Кочерина, у высаженных на клумбах цветов есть собственник, обычно это городские власти. Поэтому, когда цветы пытаются сорвать, это можно расценивать как попытку воровства. Собственник может заявить в полицию и привлечь вора к ответственности – административной или даже уголовной, заявил специалист.
Степень ответственности за подобное правонарушение зависит от нюансов. Если сорванные с клумбы цветы нарушитель выбросил, то это считается мелким хулиганством, а если любитель чужих цветов набирает на городской клумбе растений на сумму свыше 2500 рублей, то это уже считается кражей со всеми юридическими последствиями, добавил юрист.