Задержанная блогер Елена Блиновская собиралась улететь из России в Казахстан

Блогер Елена Блиновская должна была покинуть Россию и улететь в Казахстан утром 27 апреля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, кто-то из окружения предупредил Блиновскую о возможном задержании в аэропорту. Ночью блогер вызвала «Майбах» с водителем, после чего отправилась в сторону Белоруссии. Блиновская была задержана правоохранителями в районе Смоленска, недалеко от границы.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении Елены Блиновской уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. За два года блогер не уплатила в государственную казну более 918 млн рублей.