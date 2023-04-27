Задержанная блогер Елена Блиновская собиралась улететь из России в Казахстан

По предварительным данным, кто-то из окружения предупредил Блиновскую о возможном задержании в аэропорту. Ночью блогер вызвала «Майбах» с водителем, после чего отправилась в сторону Белоруссии. Блиновская была задержана правоохранителями в районе Смоленска, недалеко от границы.