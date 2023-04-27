Фигуристка Камила Валиева заявила о желании выступить на Олимпиаде 2026 года

После Олимпиады-2022, в которой Валиева помогла сборной России завоевать золото в командном турнире, стало известно, что допинг-проба фигуристки положительная. Тем не менее, спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке участвовать и в индивидуальном соревновании Игр, где она заняла четвертое место.