Фигуристка Камила Валиева заявила о желании выступить на Олимпиаде 2026 года

Российская фигуристка-одиночница Камила Валиева сказала, что хотела бы выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии.
«Если все, что вы сказали, будет, то да. Но я не люблю загадывать наперед», — заявила олимпийская чемпионка 2022 года в интервью изданию «Бизнес Online», отвечая на вопрос, готова ли она участвовать в Олимпиаде 2026 года, если до нее допустят атлетов из РФ.
После Олимпиады-2022, в которой Валиева помогла сборной России завоевать золото в командном турнире, стало известно, что допинг-проба фигуристки положительная. Тем не менее, спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке участвовать и в индивидуальном соревновании Игр, где она заняла четвертое место.
Ранее СМИ сообщили, что российская спортсменка Камила Валиева поддержала поднятие возрастного ценза в фигурном катании.