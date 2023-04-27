Легковушка сбила школьника в Новосибирске

Сотрудники ГИБДД Новосибирска разбирают в обстоятельствах ДТП, в котором серьезно пострадал 10-летний мальчик.
По данным ведомства, дорожный инцидент произошел рано утром на Железнодорожной улице в Новосибирске. Уточняется, что автомобиль «Мазда Дэмио» совершил наезд на переходившего улицу по «зебре» 10-летнего школьника. Известно, что на перекрестке светофоры не установлены, сообщает sibkray.ru.
Пострадавший ребенок с тяжелыми травмами был госпитализирован в клинику. Представители компетентных органов выясняют степень вины находившейся за рулем машины 30-летней женщины. Расследование инцидента продолжается.