Легковушка сбила школьника в Новосибирске

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел рано утром на Железнодорожной улице в Новосибирске. Уточняется, что автомобиль «Мазда Дэмио» совершил наезд на переходившего улицу по «зебре» 10-летнего школьника. Известно, что на перекрестке светофоры не установлены, сообщает sibkray.ru.