Правительство Свердловской области выделит 95 миллионов рублей для выплат пострадавшим из-за пожара жителям

Как сообщает департамент информационной политики области, денежные средства предназначены для осуществления различных выплат для пострадавших от пожара. Куйвашев поставил задачу — восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона. Для погорельцев в поселке планируется построить 60-квартирный дом, также в планах соорудить индивидуальные модульные постройки.