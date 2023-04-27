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Правительство Свердловской области выделит 95 миллионов рублей для выплат пострадавшим из-за пожара жителям

Общество
Правительство Свердловской области выделит 95 миллионов рублей для выплат пострадавшим из-за пожара жителям

Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым было принято решение выделить из резервного фонда региона около 95 миллионов рублей на материальную помощь жителям поселка Сосьва, которые пострадали в результате крупного пожара.

Как сообщает департамент информационной политики области, денежные средства предназначены для осуществления различных выплат для пострадавших от пожара. Куйвашев поставил задачу — восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона. Для погорельцев в поселке планируется построить 60-квартирный дом, также в планах соорудить индивидуальные модульные постройки.

Следует отметить, что 26 апреля сотрудники пожарной службы локализовали пожар в посельке Сосьва на площади 10 000 квадратных метров. Известно, что из-за огня пострадало 116 домов. Помимо этого, сгорели два вагона, которые стояли на запасном пути железной дороги.

Ранее в Свердловской области произошел еще один пожар, общая площадь которого составила 2700 квадратных метров. В результате спасателям удалось сохранить 79 жилых зданий в поселке Таежный.
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