Жительница Саратовской области легла спать со своим двухмесячным ребенком и на утро обнаружила его мертвым

Полиция и следственные органы выясняют обстоятельства происшествия, сообщает глава Минздрава Саратовской области Олег Костин.
В селе Ивановка Саратовской области женщина не смогла разбудить своего ребенка. Утром мать обнаружила двухмесячного младенца без признаков жизни.
На месте происшествия работает полиция и следственные органы. По предварительным данным, ребенок спал вместе с матерью в одной кровати.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Оренбургской области. Молодая мать выбросила тело своего четырехмесячного сына в мусорный бак, испугавшись ответственности за смерть ребенка от пневмонии.