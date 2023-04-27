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Жительница Саратовской области легла спать со своим двухмесячным ребенком и на утро обнаружила его мертвым

Происшествия
Жительница Саратовской области легла спать со своим двухмесячным ребенком и на утро обнаружила его мертвым

Полиция и следственные органы выясняют обстоятельства происшествия, сообщает глава Минздрава Саратовской области Олег Костин.

В селе Ивановка Саратовской области женщина не смогла разбудить своего ребенка. Утром мать обнаружила двухмесячного младенца без признаков жизни.

На месте происшествия работает полиция и следственные органы. По предварительным данным, ребенок спал вместе с матерью в одной кровати.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Оренбургской области. Молодая мать выбросила тело своего четырехмесячного сына в мусорный бак, испугавшись ответственности за смерть ребенка от пневмонии.
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