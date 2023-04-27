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Пострадавший при взрыве в Мелитополе сотрудник полиции скончался

Происшествия
Пострадавший при взрыве в Мелитополе сотрудник полиции скончался

В результате взрыва в Мелитополе скончался сотрудник правоохранительных органов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Запорожской области.

Неизвестное взрывное устройство сработало у подъезда многоквартирного жилого дома в Мелитополе. Взрыв зафиксировали в 05:15. В результате инцидента пострадали два полицейских, один из которых позже скончался.

В настоящий момент на месте происшествия работает полиция. Правоохранители проводят мероприятия для установления всех обстоятельств и деталей инцидента.

О произошедшем взрыве сообщили очевидцы. Позже на место отправились оперативные службы.
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