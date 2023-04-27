Военный медик Артем Катулин назвал неправильное наложение жгута самой частой причиной смерти солдат в зоне СВО

Более половины солдат, принимающих участие в специальной военной операции, умирают не от жизнеугрожающих ран. Об этом рассказал руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин.
По его словам, в России очень печальная статистика смертей. За последнее пять лет в ДТП погибли более 85 тысяч человек. Однако статистика смертей в зоне СВО также неутешительна.
«Более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — рассказал Катулин РИА Новости.
Он отметил, что в сфере медобеспечения главными проблемами являются уровень подготовки оказания первой помощи и доставвка раненых до госпиталей. Специалисты УЦТМ анализируют полученный опыт в зоне СВО, чтобы повысить качество медицинской помощи пострадавшим.
Ранее стали известны боевые потери Украины за время спецоперации. По данным секретных материалов Пентагона, ВСУ понесли потери от 124 500 до 131 000 убитыми и ранеными.