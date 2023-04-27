Пожилая жительница Саранска пострадала при опрокидывании автомобиля

В результате произошел вылет машины с дороги в кювет, там автомобиль перевернулся. Находившаяся в салоне 64-летняя пассажирка получила повреждения средней тяжести. Она самостоятельно обратилась за медпомощью в больницу имени Каткова в Саранске. Ее жизни ничто не угрожает. Расследование ДТП продолжается.