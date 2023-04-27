Пожилая жительница Саранска пострадала при опрокидывании автомобиля

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии уточняют обстоятельства дорожного инцидента в окрестностях Саранска.
По данным ведомства, автомобиль «Фиат Альбеа», за рулем которого находился 67-летний мужчина, потерял управление на автотрассе «Саранск-Ромоданово-Б.Игнатово-Лада-Резоватово-Болдасево-Тарханово-Ведянцы» в Ичалковском районе, сообщают «Известия Мордовии».
В результате произошел вылет машины с дороги в кювет, там автомобиль перевернулся. Находившаяся в салоне 64-летняя пассажирка получила повреждения средней тяжести. Она самостоятельно обратилась за медпомощью в больницу имени Каткова в Саранске. Ее жизни ничто не угрожает. Расследование ДТП продолжается.