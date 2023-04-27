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Два подростка пропали при загадочных обстоятельствах в Амурской области

Происшествия
Два подростка пропали при загадочных обстоятельствах в Амурской области

Волонтеры из поисково-спасательного отряда «Амур» и полиция ищут двух пропавших юношей, проживавших в Шимановске.

Известно, что оба 16-летних подростка вышли из своих домов и не вернулись обратно. Одного юношу ростом около 175 сантиметров, одетого в темно-синие джинсы куртку такого же цвета, последний раз видели в своем доме на улице Ленина в Шимановске, сообщает AmurInfo.

Другой приблизительно такого же роста был одет в черную куртку и серые штаны. Его никто не видел после того, как он покинул свое жилище на Партизанской улице. По некоторым признакам молодые люди могли направиться в Благовещенск.
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