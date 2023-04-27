Работает ли потолок цен на российскую нефть, обсудят в «Патриоте»

В декабре 2022 года сначала США, а затем и станы ЕС отказались от импорта российской танкерной нефти, установив ограничительную цену закупки на нее для третьих стран в 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин издал указ, который запрещает российским компаниям продавать нефть странам, поддерживающих ограничение цены.