Работает ли потолок цен на российскую нефть, обсудят в «Патриоте»

В декабре 2022 года сначала США, а затем и станы ЕС отказались от импорта российской танкерной нефти, установив ограничительную цену закупки на нее для третьих стран в 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин издал указ, который запрещает российским компаниям продавать нефть странам, поддерживающих ограничение цены.
По результату, как отмечает Bloomberg, в первом квартале 2023 года почти вся российская нефть продавалась с нарушением установленных ограничений, в том числе потолка цен, введенного странами G7.
Как сейчас обстоят дела с торговлей российской танкерной нефтью? Как повлияла санкционная война на цены энергоносителей? Какие новые ограничения ожидают Россию в готовящемся 11 пакете санкций? Какие способы обхода санкций существуют? Есть ли у Запада способы принудить третьи станы исполнять санкции против РФ?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит:
— заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов;
— экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников;
— экономист, политолог Александр Дудчак.
Эфир состоится 27 апреля, в четверг, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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