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Работает ли потолок цен на российскую нефть, обсудят в «Патриоте»

Пресс-центр
Работает ли потолок цен на российскую нефть, обсудят в «Патриоте»

В декабре 2022 года сначала США, а затем и станы ЕС отказались от импорта российской танкерной нефти, установив ограничительную цену закупки на нее для третьих стран в 60 долларов за баррель. В ответ президент РФ Владимир Путин издал указ, который запрещает российским компаниям продавать нефть странам, поддерживающих ограничение цены.

По результату, как отмечает Bloomberg, в первом квартале 2023 года почти вся российская нефть продавалась с нарушением установленных ограничений, в том числе потолка цен, введенного странами G7.

Как сейчас обстоят дела с торговлей российской танкерной нефтью? Как повлияла санкционная война на цены энергоносителей? Какие новые ограничения ожидают Россию в готовящемся 11 пакете санкций? Какие способы обхода санкций существуют? Есть ли у Запада способы принудить третьи станы исполнять санкции против РФ?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит:

— заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов;

— экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников;

— экономист, политолог Александр Дудчак.

Эфир состоится 27 апреля, в четверг, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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