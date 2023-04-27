СК возбудил дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств

В СК РФ уточнили, что блогер занизила полученные доходы и за два года не уплатила налоги на сумму более 918 млн рублей. Помимо этого она легализовала деньги за счет совершения финансовых операций. На данным момент она задержана полицией при попытке пересечь границу России на транспортном средстве, взятом в аренду.