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СК возбудил дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств

Происшествия
СК возбудил дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств

В отношении блогера Елены Блиновской возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как отметили в ведомстве, дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Поводом стали материалы, которые поступили в Следком из УФНС России по городу Москве.

В СК РФ уточнили, что блогер занизила полученные доходы и за два года не уплатила налоги на сумму более 918 млн рублей. Помимо этого она легализовала деньги за счет совершения финансовых операций. На данным момент она задержана полицией при попытке пересечь границу России на транспортном средстве, взятом в аренду.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении блогера Валерии Чекалиной. Как выяснилось, девушка до сих пор не возместила ущерб по делу об отмывании денег.
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