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Как фальсификация истории приводит к новым войнам, расскажут в «Патриоте»

Пресс-центр
Как фальсификация истории приводит к новым войнам, расскажут в «Патриоте»

История является одной из важнейших наук, так как формирует у человека реальную картину мира. Знание истории своей страны дает представление о событиях прошлого, учит мыслить критически.

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», — эти слова Михаила Ломоносова остаются актуальными.

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый второй россиянин замечал случаи умышленного искажения истории России (54%). Сегодня, на фоне критического ухудшения отношений с Западом, вопрос недопущения переписывания отечественной истории стоит особенно остро.

Как переписывание истории на Украине привело к гражданской войне? По каким учебникам истории учатся наши дети? Есть ли в России сегодня государственная идеология и в чем ее суть? Что представляет из себя современный либерализм ? Кому прибалтийские страны обязаны территориальными приобретениями? Зачем Запад проводит политику «культурной отмены» России и к чему это приведет?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в программе «Культурные явления» ответят:

— художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов;

— доктор философских наук, историк, директор Института востоковедения РГПУ имени А. И. Герцена Андрей Вассоевич.

Эфир состоится 27 апреля, в четверг, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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