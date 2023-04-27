Как фальсификация истории приводит к новым войнам, расскажут в «Патриоте»

История является одной из важнейших наук, так как формирует у человека реальную картину мира. Знание истории своей страны дает представление о событиях прошлого, учит мыслить критически.
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», — эти слова Михаила Ломоносова остаются актуальными.
Согласно опросу ВЦИОМ, каждый второй россиянин замечал случаи умышленного искажения истории России (54%). Сегодня, на фоне критического ухудшения отношений с Западом, вопрос недопущения переписывания отечественной истории стоит особенно остро.
Как переписывание истории на Украине привело к гражданской войне? По каким учебникам истории учатся наши дети? Есть ли в России сегодня государственная идеология и в чем ее суть? Что представляет из себя современный либерализм ? Кому прибалтийские страны обязаны территориальными приобретениями? Зачем Запад проводит политику «культурной отмены» России и к чему это приведет?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в программе «Культурные явления» ответят:
— художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов;
— доктор философских наук, историк, директор Института востоковедения РГПУ имени А. И. Герцена Андрей Вассоевич.
Эфир состоится 27 апреля, в четверг, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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