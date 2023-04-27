Как фальсификация истории приводит к новым войнам, расскажут в «Патриоте»

Как переписывание истории на Украине привело к гражданской войне? По каким учебникам истории учатся наши дети? Есть ли в России сегодня государственная идеология и в чем ее суть? Что представляет из себя современный либерализм ? Кому прибалтийские страны обязаны территориальными приобретениями? Зачем Запад проводит политику «культурной отмены» России и к чему это приведет?