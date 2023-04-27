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Пропавшего без вести в 2022 году мужчину нашли обезглавленным у озера Софино в Ленобласти

Происшествия
Пропавшего без вести в 2022 году мужчину нашли обезглавленным у озера Софино в Ленобласти

Обезглавленный труп человека обнаружил житель поселка Ефимовский в Ленинградской области. Тело было передано в морг для выяснения причины смерти.

По сообщению источника ФАН, вечером 25 апреля местный житель позвонил по телефону 112. Он сообщил, что обнаружил труп человека рядом с озером Софино.

По прибытии на место правоохранители нашли обезглавленное тело с ранами от зубов животных на шее. Мужчина был опознан, как Глухаренков И., — объявлен пропавшим без вести в июне 2022 года. Труп передан в морг для установления причины смерти.

Ранее труп на берегу реки обнаружили жители Брянской области. У тела отсутствовали голова и пальцы рук.
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