Работник водоканала в Липецкой области пытался поджечь здания суда и администрации

Слесарь водоканала Юрий Б. пытался осуществить попытку поджога суда и здания администрации в Липецкой области. На данный момент злоумышленник задержан. О происшествии сообщил SHOT.
Мужчина перед осуществлением своего замысла записал видео с вопросом: «Где мои деньги?». Он пытался осуществить поджог с использованием коктейлей Молотова, когда в здании администрации находились люди, позже он атаковал здание областного суда.
План злоумышленника провалился – здания не загорелись, а сам он был задержан. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают его мотивы.
Ранее сайт НСН сообщил об одном пострадавшем из-за взрыва у одного из многоквартирных домов Мелитополя. Инцидент произошел на улице Кирова.