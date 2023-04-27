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Житель Тверской области разыскивается по подозрению в убийстве петербурженки кувалдой на Белградской улице

Происшествия
Житель Тверской области разыскивается по подозрению в убийстве петербурженки кувалдой на Белградской улице

Полиция разыскивает жителя Тверской области, подозреваемого в убийстве женщины во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Предположительно, женщина погибла от удара кувалдой.

По информации источника ФАН, 26 апреля в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Северной столицы. Она сообщила, что ее сестра, проживающая в доме на Белградской улице, не выходит на связь и не открывает двери.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили труп Михайловой М. 1971 года рождения с ранением головы. С места преступления были изъяты следы рук, биоматериалы и кувалда, которой, предположительно, женщине был нанесен удар.

По подозрению в совершении преступления разыскивается житель Тверской области, Левченко Е. 1983 года рождения. Правоохранители уже составили ориентировку и направили в территориальные отделения МВД.

Ранее труп человека обнаружили в Пушкинском районе Петербурга. Обстоятельства его гибели выясняются.
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