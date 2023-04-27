Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси: Срок президента Украины Зеленского подходит к концу

По его мнению, США и ЕС устали от военных действий и обеспокоены их последствиями. Наиболее заинтересованным в прекращении огня является президент США Джо Байден, который не хотел бы доказывать необходимость дорогостоящей поддержки Украины на предвыборных дебатах. Уилласи-Уилси отнесся крайне скептически к возможности Украины переломить ход боевых действий. Неспособность проводить наступательные операции может вынудить Запад заставить Зеленского сесть за стол переговоров.