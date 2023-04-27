Профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси: Срок президента Украины Зеленского подходит к концу

Бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси предположил, что у Владимира Зеленского осталось всего шесть месяцев для достижения приемлемых результатов. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
В противном случае, Запад может оказать давление на украинского лидера для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, но добиться результатов будет практически невозможно.
По его мнению, США и ЕС устали от военных действий и обеспокоены их последствиями. Наиболее заинтересованным в прекращении огня является президент США Джо Байден, который не хотел бы доказывать необходимость дорогостоящей поддержки Украины на предвыборных дебатах. Уилласи-Уилси отнесся крайне скептически к возможности Украины переломить ход боевых действий. Неспособность проводить наступательные операции может вынудить Запад заставить Зеленского сесть за стол переговоров.
Ранее «Телеканал 360» рассказал о прогнозе экс-советника Леонида Кучмы Олег Соскина по поводу грядущего наступления. Он считает, что контрнаступление провалится из-за нехватки личного состава.