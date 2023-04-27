На территории Японии предположительно обнаружен фрагмент китайской ракеты

Эксперты из Японии сообщили о находке металлического обломка, который предположительно, может являться частью китайской ракеты-носителя. Об этом пишет ТАСС.
На обломке сохранились надписи на китайском языке, что и навело японскую комиссию на мысль о космическом аппарате. Сообщается, что обломок может принадлежать ракете-носителю «Чанчжен». Ущерба инфраструктуре и местным жителям инцидент не принес.
Ранее, ракета SpaceX Starship, являющаяся самой большой постройкой в истории ракетостроения, взорвалась во время своего первого полета. Общее время полета в воздухе составило всего 4 минуты.