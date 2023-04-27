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На территории Японии предположительно обнаружен фрагмент китайской ракеты

Весь мир
На территории Японии предположительно обнаружен фрагмент китайской ракеты

Эксперты из Японии сообщили о находке металлического обломка, который предположительно, может являться частью китайской ракеты-носителя. Об этом пишет ТАСС.

На обломке сохранились надписи на китайском языке, что и навело японскую комиссию на мысль о космическом аппарате. Сообщается, что обломок может принадлежать ракете-носителю «Чанчжен». Ущерба инфраструктуре и местным жителям инцидент не принес.

Ранее, ракета SpaceX Starship, являющаяся самой большой постройкой в истории ракетостроения, взорвалась во время своего первого полета. Общее время полета в воздухе составило всего 4 минуты.
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