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Башкирская чиновница, по вине которой пропали лекарства на миллионы рублей, предстанет перед судом

Общество
Башкирская чиновница, по вине которой пропали лекарства на миллионы рублей, предстанет перед судом

Начальник отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Башкирии стала фигурантом уголовного дела по обвинению в халатности. Об этом сообщают «РИА Новости».

Ее халатность привела к уничтожению лекарственных препаратов на сумму более 31 миллиона рублей. Обвиняемая не распределила среди льготников закупленные специально для них лекарства вовремя, и у них истек срок годности. В результате они были списаны и уничтожены. Уголовное дело направлено в суд, а следователь внес представление об усилении контроля за распределением медикаментов и медицинских изделий. Обвиняемая не признала своей вины.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудника сахалинского вуза осудили на 3,5 года по обвинению в халатности. Следствие выяснило, что он не провел должным образом проверку общежития, в результате чего погибли двое студентов.
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