Башкирская чиновница, по вине которой пропали лекарства на миллионы рублей, предстанет перед судом

Начальник отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Башкирии стала фигурантом уголовного дела по обвинению в халатности. Об этом сообщают «РИА Новости».
Ее халатность привела к уничтожению лекарственных препаратов на сумму более 31 миллиона рублей. Обвиняемая не распределила среди льготников закупленные специально для них лекарства вовремя, и у них истек срок годности. В результате они были списаны и уничтожены. Уголовное дело направлено в суд, а следователь внес представление об усилении контроля за распределением медикаментов и медицинских изделий. Обвиняемая не признала своей вины.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудника сахалинского вуза осудили на 3,5 года по обвинению в халатности. Следствие выяснило, что он не провел должным образом проверку общежития, в результате чего погибли двое студентов.