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Армения анонсирует переход границы с Грузией по электронному паспорту

Весь мир
Армения анонсирует переход границы с Грузией по электронному паспорту

Министерство иностранных дел Армении сообщило о намерении ввести переход через границу с Грузией по электронным паспортам. Информацию публикует Telegram-канал Sputnik Армения.

Соглашение по упрощению процесса пересечения границы Грузии с Арменией было подписано в Ереване еще в конце прошлого года, но пока оно проходит процедуру внутреннего согласования в Армении.

С его принятием, транзит между двумя странами можно будет осуществлять, имея при себе только личную ID-карту. МИД Еревана подчеркнул, что, когда соглашение окончательно примут, его текст будет опубликован на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Армения отказалась «играть в поддавки» с представителями Запада и не поддерживает антироссийские санкции.
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