«78»: Громкий хлопок произошел неподалеку от конного клуба в Павловске

Инцидент произошел примерно в 300 метрах от спортивного конного клуба «Ковбой» в Павловске. Об этом написал «78» со ссылкой на свои источники. Информация о пострадавших на текущее время отсутствует. На месте обнаружена большая воронка
Сотрудники правоохранительных органов, МЧС и саперы на данный момент проводят все необходимые действия на месте. По данным издания, на территории котельной образовалась воронка больших размеров. Предприятие уже оценило убытки.
Напомним, накануне вечером жители нескольких районов Петербурга и Ленобласти сообщили о звуке хлопка, но до настоящего времени официальных комментариев на этот счет не было.
Ранее A42.RU сообщил, что на месте пожара в поселке Сосьва Свердловской области было обнаружено обгоревшее тело. По версии следствия, жертвой могла стать пожилая женщина, которая числилась пропавшей без вести.