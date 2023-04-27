Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Байдена в геноциде, коррупции и разрушении экономики Европы

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена об участии в предстоящих выборах в 2024 году.
На данный момент около 70% граждан Америки выступают против переизбрания Байдена на новый срок, однако он упорно пытается доказать свою важность для мировой арены, несмотря на все те многочисленные военные преступления, которые он совершил за время своего президентства, написал Володин в своем Telegram-канале.
В качестве примеров военных преступлений Байдена, он привел геноцид мирного населения Украины, диверсию на «Северных потоках», коррупцию и разрушение экономики. Таким образом, чтобы избежать наказания за свои деяния перед общественностью, у него только один выбор – оставаться у власти до конца. Это и стало причиной, почему он объявил о своем выдвижении за полтора года до президентских выборов, резюмировал Володин.
Ранее сообщалось, что Байден объявил о своем выдвижении на выборах президента США в 2024 году. На данный момент его главным конкурентом является экс-лидер Штатов Дональд Трамп, который объявил о начале борьбы за кресло главы Белого дома еще в 2022 году.