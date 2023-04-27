Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Байдена в геноциде, коррупции и разрушении экономики Европы

В качестве примеров военных преступлений Байдена, он привел геноцид мирного населения Украины, диверсию на «Северных потоках», коррупцию и разрушение экономики. Таким образом, чтобы избежать наказания за свои деяния перед общественностью, у него только один выбор – оставаться у власти до конца. Это и стало причиной, почему он объявил о своем выдвижении за полтора года до президентских выборов, резюмировал Володин.