Врач Алексей Никифоров рассказал, когда новый COVID ударит по России

Врач Алексей Никифоров сообщил, что массовое распространение нового коронавируса штамма «Арктур» в России стоит ждать с наступлением осени 2023 года. Об этом сообщает издание «Царьград».
Он отметил, что COVID-19 будет становиться все более вирулентным, но менее смертельным, как и предсказывали специалисты еще в 2020 году. В Индии уже зафиксирована вспышка заболевания этим штаммом.
«Арктур» - это очередной вариант омикрона, заразность которого выше, чем у «кракена». Врач напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности, таких как вакцинация, ношение маски и здоровый образ жизни.
Вирусолог Анатолий Альтштейн также предупредил о возможном всплеске заболеваемости коронавирусом в мае, связанном с праздничным периодом, но он не будет серьезным.
Ранее издание Deita сообщило, что в Африке была обнаружена неизвестная человечеству инфекция. Симптомы болезни – лихорадка, рвота, кровотечения и печеночная недостаточность.