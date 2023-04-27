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Врач Алексей Никифоров рассказал, когда новый COVID ударит по России

Общество
Врач Алексей Никифоров рассказал, когда новый COVID ударит по России

Врач Алексей Никифоров сообщил, что массовое распространение нового коронавируса штамма «Арктур» в России стоит ждать с наступлением осени 2023 года. Об этом сообщает издание «Царьград».

Он отметил, что COVID-19 будет становиться все более вирулентным, но менее смертельным, как и предсказывали специалисты еще в 2020 году. В Индии уже зафиксирована вспышка заболевания этим штаммом.

«Арктур» - это очередной вариант омикрона, заразность которого выше, чем у «кракена». Врач напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности, таких как вакцинация, ношение маски и здоровый образ жизни.

Вирусолог Анатолий Альтштейн также предупредил о возможном всплеске заболеваемости коронавирусом в мае, связанном с праздничным периодом, но он не будет серьезным.

Ранее издание Deita сообщило, что в Африке была обнаружена неизвестная человечеству инфекция. Симптомы болезни – лихорадка, рвота, кровотечения и печеночная недостаточность.
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