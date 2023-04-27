В Новосибирске под суд пойдет экс-глава Сузунского района по обвинению во взяточничестве

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области сообщил, что дело в отношении экс-главы Сузунского района Лилии Некрасовой и ее сообщника передано в суд.
Следствие заявляет, что обвиняемая больше двух лет вела незаконную деятельность, «злоупотребляла доверием» директоров местных организаций, похитила 700 тыс. рублей и халтурно провела строительство канализационных сооружений. Своими действиями экс-глава нанесла бюджету района ущерб на сумму 7 млн рублей.
Уголовное дело направленно в суд для рассмотрения. Наложен арест имущества на сумму больше 10 млн рублей.
Ранее, бывший начальник УМВД Камчатки сел в тюрьму на 11 лет по обвинению во взяточничестве.