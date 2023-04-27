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Эксперт Юрий Юшков сообщил о нежелании США отправлять технику Киеву из-за подрыва своего имиджа

Армия
Эксперт Юрий Юшков сообщил о нежелании США отправлять технику Киеву из-за подрыва своего имиджа

Герой России Сергей Юшков рассказал, почему США постоянно «оттягивают» момент отправки зенитно-ракетных комплексов Patriot для ВСУ. Для этого решения есть несколько причин.

Одна из главных причин – это затраты, которые понесет американская сторона при покупке и отправке на Украину партии Patriot. Так как техника с высокой долей вероятности будет уничтожена, то Вашингтон просто потратит много денег на транспортировку и оснащение техники буквально в никуда. Также после уничтожения «натовского» оружия пострадает имидж страны на мировой арене, приводит слова Юшкова URA.RU.

Ранее украинский политик Олег Соскин раскритиковал Киев за отсутствие подготовки к предстоящему контрнаступлению. По мнению эксперта, ВСУ совершенно не готовы к этому из-за дефицита военной техники, боеприпасов и бойцов, однако Киев не намерен решать проблему и тратит силы на рекламную кампанию, информирует НСН.
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