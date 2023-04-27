Очевидец рассказал об эвакуации жителей дома на Чкалова в Чите

Мужчина сообщил, что в 07:45 полицейские постучались в дверь и объявили эвакуацию в связи с утечкой газа и опасностью взрыва. Сообщается, что 20 человек были выведены из трех подъездов дома – они уже более четырех часов ожидают возможности вернуться в квартиры.