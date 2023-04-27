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Очевидец рассказал об эвакуации жителей дома на Чкалова в Чите

Происшествия
Очевидец рассказал об эвакуации жителей дома на Чкалова в Чите

Житель эвакуированного дома на улице Чкалова в Чите Геннадий рассказал, что на протяжении вчерашнего дня в здании чувствовался устойчивый запах газа.

Мужчина сообщил, что в 07:45 полицейские постучались в дверь и объявили эвакуацию в связи с утечкой газа и опасностью взрыва. Сообщается, что 20 человек были выведены из трех подъездов дома – они уже более четырех часов ожидают возможности вернуться в квартиры.

Правоохранители выставили оцепление вокруг жилого здания. Сотрудники полиции смогли обнаружить подозрительный предмет в одной из квартир, – пишет CHITA. RU.

Ранее сайт «Вечерняя Москва» сообщил о пожаре в одном из представительств сети пиццерий в Москве Pizza Hut. Огонь распространился на площади в пять квадратных метров.
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