Выжившие после бомбардировки японцы сомневаются, что страны G7 найдут способ отказаться от ядерного оружия

67% выживших после ядерной бомбардировки японцев не думают, что саммит «Большой семерки» в Хиросиме принесет какой-либо ощутимый прогресс в достижении мира без ядерного оружия. Информация об этом публикует JapanTimes.
Сомнения терзают жертв бомбардировки в связи с повышением вероятности эскалации конфликтов в мире. Заявления со стороны ядерных держав пугают жителей, а пережитый опыт американской бомбардировки только усиливает внутренний критицизм.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал, что постарается сделать основной повесткой саммита G7 всеобщий отказ от ядерного вооружения, хоть надежды на это у него и слабые. Встреча лидеров государств будет проходить в городе подвергшемуся ядерной атаке - Хиросиме.
Ранее Вашингтон пообещал, что не будет размещать на территории Южной Кореи ядерное оружие.