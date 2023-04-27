Выжившие после бомбардировки японцы сомневаются, что страны G7 найдут способ отказаться от ядерного оружия

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал, что постарается сделать основной повесткой саммита G7 всеобщий отказ от ядерного вооружения, хоть надежды на это у него и слабые. Встреча лидеров государств будет проходить в городе подвергшемуся ядерной атаке - Хиросиме.