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Антиохийская Церковь выразила солидарность «братьям» из УПЦ

Общество
Антиохийская Церковь выразила солидарность «братьям» из УПЦ

Представители Украинской Православной Церкви сообщили, что Священный Синод Анитиохийской Православной Церкви во время проводимой внеочередной сессии выразил солидарность с «братьями в УПЦ».

Священнослужители ближневосточной церкви заявили, что их «братья» страдают от «лихолетья» войны и «несправедливости религиозных преследований». Члены Священного Синода совершили молитвы за весь православный мир и призвали лидеров государств обратить внимание на «нарушение прав человека и религиозных свобод».

Ранее Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что эксперт по церковному праву Зоран Чворович заявил о начале радикальной фазы гонений на каноническое православие на Украине. Профессор добавил, что Совет Европы упорно пытается закрывать глаза на происходящее.
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