Антиохийская Церковь выразила солидарность «братьям» из УПЦ

Представители Украинской Православной Церкви сообщили, что Священный Синод Анитиохийской Православной Церкви во время проводимой внеочередной сессии выразил солидарность с «братьями в УПЦ».
Священнослужители ближневосточной церкви заявили, что их «братья» страдают от «лихолетья» войны и «несправедливости религиозных преследований». Члены Священного Синода совершили молитвы за весь православный мир и призвали лидеров государств обратить внимание на «нарушение прав человека и религиозных свобод».
Ранее Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что эксперт по церковному праву Зоран Чворович заявил о начале радикальной фазы гонений на каноническое православие на Украине. Профессор добавил, что Совет Европы упорно пытается закрывать глаза на происходящее.