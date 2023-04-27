Антиохийская Церковь выразила солидарность «братьям» из УПЦ

Священнослужители ближневосточной церкви заявили, что их «братья» страдают от «лихолетья» войны и «несправедливости религиозных преследований». Члены Священного Синода совершили молитвы за весь православный мир и призвали лидеров государств обратить внимание на «нарушение прав человека и религиозных свобод».