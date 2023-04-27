Кандидат на пост президента Турции Догу Перинчек признал Крым российским

Лидер турецкой партии «Родина» и кандидат на пост президента Догу Перинчек, высказал свою позицию относительно Крыма и объяснил почему считает, что полуостров принадлежит России. Издание «Царьград» ознакомилось с его мнением
Перинчек заявил, что во времена Советского Союза границы не выстраивались по этническому принципу и большинство населения Крыма составляют русские. Он считает, что они, крымские татары и турки желают оставаться частью России.
Политик также упомянул результаты референдума, на котором 96% жителей Крыма проголосовали за присоединение к России. Он отметил, что во времена Советского Союза людям было все равно, где жить, и они не обращали внимания на границы. Однако после распада СССР часть русского населения осталась на Украине и не хочет жить под ее гнетом. Перинчек напомнил, что раньше народы жили в мире и согласии, однако все испортили американцы.
Ранее Догу Перинчек обвинил парламент Турции в пособничестве НАТО. Такое заявление было сделано из-за ратификации протокола о вступлении Финляндии в альянс.