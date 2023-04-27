Политик также упомянул результаты референдума, на котором 96% жителей Крыма проголосовали за присоединение к России. Он отметил, что во времена Советского Союза людям было все равно, где жить, и они не обращали внимания на границы. Однако после распада СССР часть русского населения осталась на Украине и не хочет жить под ее гнетом. Перинчек напомнил, что раньше народы жили в мире и согласии, однако все испортили американцы.