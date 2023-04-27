Эксперт Чон Ин Бом заявил о необходимости доверия между США и Южной Кореей

Граждане Северной Кореи должны верить в то, что программа по сдерживанию ядерного потенциала их страны будет работать, и тогда она действительно сможет гарантировать некую безопасность в регионе. Однако сейчас между США и Южной Кореей должно установиться доверие, чтобы обе стороны могли положиться друг на друга в этом вопросе, приводит слова Ин Бома ТАСС.