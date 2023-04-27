Эксперт Чон Ин Бом заявил о необходимости доверия между США и Южной Кореей

Генерал-лейтенант Чон Ин Бом прокомментировал договоренности о сотрудничестве в ядерных вопросах между Южной Кореей и США, которые были достигнуты в рамках программы по сдерживанию ядерного потенциала КНДР.
Граждане Северной Кореи должны верить в то, что программа по сдерживанию ядерного потенциала их страны будет работать, и тогда она действительно сможет гарантировать некую безопасность в регионе. Однако сейчас между США и Южной Кореей должно установиться доверие, чтобы обе стороны могли положиться друг на друга в этом вопросе, приводит слова Ин Бома ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден встретился с президентом Южной Кореи Юнг Сок Елем для дипломатических переговоров касательно вопроса ядерного сдерживания Северной Кореи. По итогу встречи лидеры договорились, что Вашингтон не будет размещать свое ядерное оружие на территории Южной Кореи, но пришвартует свои атомные подлодки в портах, информирует «360».