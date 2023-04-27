Жителей Приморья предостерегли от походов в лес перед майскими праздниками

Как сообщает издание РИА Новости, местное управление МЧС считает, что в лесах есть высокая вероятность возникновения возгорания. Только за прошедшие сутки пожарные потушили девять очагов пожаров на природе. К ликвидации были привлечены 200 человек и 55 единиц техники.