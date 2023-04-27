Жителей Приморья предостерегли от походов в лес перед майскими праздниками

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов попросил жителей края отказаться от посещения лесных угодий. Причиной для этого названа растущая угроза возникновения природных пожаров.
Как сообщает издание РИА Новости, местное управление МЧС считает, что в лесах есть высокая вероятность возникновения возгорания. Только за прошедшие сутки пожарные потушили девять очагов пожаров на природе. К ликвидации были привлечены 200 человек и 55 единиц техники.
Ранее, в Иркутске эвакуировали жителей многоэтажки из-за возникшего пожара. Сообщается об одной пострадавшей от отравления угарным газом.