Госдума готовит новые выплаты для детей участников СВО

Лантратова отметила, что семьи участников спецоперации нуждаются в особой поддержке и должны быть уверены, что об их детях должным образом позаботится государство. Она также указала на случаи несвоевременного предоставления мест в детских садах для детей участников СВО и подчеркнула необходимость установления гарантий для всех семей этой категории граждан.