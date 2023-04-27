Госдума готовит новые выплаты для детей участников СВО

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о дополнительных выплатах на детей участников СВО. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Новая выплата будет положена тем, кто не может посещать детские сады из-за отсутствия свободных мест. Она предложила установить ежемесячную компенсацию для этой категории граждан, которая будет зависеть от платы за присмотр и уход в образовательной организации конкретного региона.
Лантратова отметила, что семьи участников спецоперации нуждаются в особой поддержке и должны быть уверены, что об их детях должным образом позаботится государство. Она также указала на случаи несвоевременного предоставления мест в детских садах для детей участников СВО и подчеркнула необходимость установления гарантий для всех семей этой категории граждан.
Лантратова подчеркнула, что в некоторых регионах уже есть подобные выплаты, однако гарантии должны быть у всех семей участников СВО, считает парламентарий.
Ранее СМИ сообщили, что власти Петербурга выплатили 12,5 миллионов рублей гражданам, пострадавшим во время теракта в кафе на Университетской набережной. Всего выплаты получили 35 человек.