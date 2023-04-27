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В Индии открылось первое в мире водное «метро»

Весь мир
В Индии открылось первое в мире водное «метро»

На юге Индии в городе Кочи было открыто первое в мире водное «метро», которое состоит из маленькой флотилии новеньких паромов. Об этом пишет CNN.

На церемонии открытия, прошедшей 25 апреля, появился даже премьер-министр Индии Нарендра Моди, чтобы представить новое плавсредство.

«Мы стремимся предоставлять гражданам Индии вещи, сделанные в нашей стране и соответствующие местным условиям», - сообщил он.

В некоторые районы города можно добраться только вплавь, что вызывает некоторые трудности у туристов и местных жителей. Чтобы облегчить транспортировку людей было принято решение начать развивать судоходную сеть в малодоступных районах.

Индия, как самая густонаселенная страна, больше не скрывает своих намерений стать более туристически развитой. Система водного метро Кочи - это всего лишь последняя ступенька в череде крупных инфраструктурных и туристических обновлений в государстве.

Ранее стало известно, что в московском метро заработал новый сотовый оператор.
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