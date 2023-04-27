В Индии открылось первое в мире водное «метро»

На юге Индии в городе Кочи было открыто первое в мире водное «метро», которое состоит из маленькой флотилии новеньких паромов. Об этом пишет CNN.
На церемонии открытия, прошедшей 25 апреля, появился даже премьер-министр Индии Нарендра Моди, чтобы представить новое плавсредство.
«Мы стремимся предоставлять гражданам Индии вещи, сделанные в нашей стране и соответствующие местным условиям», - сообщил он.
В некоторые районы города можно добраться только вплавь, что вызывает некоторые трудности у туристов и местных жителей. Чтобы облегчить транспортировку людей было принято решение начать развивать судоходную сеть в малодоступных районах.
Индия, как самая густонаселенная страна, больше не скрывает своих намерений стать более туристически развитой. Система водного метро Кочи - это всего лишь последняя ступенька в череде крупных инфраструктурных и туристических обновлений в государстве.
Ранее стало известно, что в московском метро заработал новый сотовый оператор.