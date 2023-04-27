Щенячий патруль: У двухмесячной дочери певицы Ольги Орловой появилась личная охрана

Орлова накануне сделала новую публикацию с изображением девочки. На этот раз малышка отдыхала в детской коляске в розовой пижаме с красными сердечками. Покой ребенка верно охраняла собака Дина, которая не подпустит никого, кто посмеет попытаться потревожить сон девочки, – пишет teleprogramma.pro.