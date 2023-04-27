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Щенячий патруль: У двухмесячной дочери певицы Ольги Орловой появилась личная охрана

Общество
Щенячий патруль: У двухмесячной дочери певицы Ольги Орловой появилась личная охрана

Телеведущая Ольга Орлова очень тепло заботится о своей двухмесячной дочери. Звезда часто публикует в социальных сетях фотографии с маленькой Аней, хотя и скрывает ее лицо.

Орлова накануне сделала новую публикацию с изображением девочки. На этот раз малышка отдыхала в детской коляске в розовой пижаме с красными сердечками. Покой ребенка верно охраняла собака Дина, которая не подпустит никого, кто посмеет попытаться потревожить сон девочки, – пишет teleprogramma.pro.

Ранее teleprogramma.pro сообщала, что Ольга Орлова опубликовала видео со своей дочкой, на котором маленькая Аня сидела на коленях у мамы и рассматривала окружающую обстановку. С каждой новой публикацией поклонники звезды видят, как растет ее ребенок.
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