Эксперт Ван Гоюй призвал США, Китай и Россию образовать союз для освоения космоса

Китайский эксперт Ван Гоюй заявил о необходимости сотрудничества КНР, России и США в космическом плане. Этот союз должен существовать, несмотря на политические разногласия.
Сейчас именно США, Китай и Россия являются лидерами в космической гонке, поэтому прогресс в освоении отрасли зависит от них. Эти три страны должны сотрудничать и развивать свою совместную программу ради всеобщего прогрессивного будущего, заявил Гоюй на праздновании Международного дня интеллектуальной собственности.
Ранее сообщалось, что экономист Михаил Хазин рассказал о причинах улучшения отношений между Россией и Китаем. По его мнению, Пекин стремится улучшить отношения с Москвой, так как понимает, что в одиночку не сможет противостоять странам Запада, которые начинают давить на КНР на мировой арене, информирует DEITA.