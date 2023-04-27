Эксперт Ван Гоюй призвал США, Китай и Россию образовать союз для освоения космоса

Ранее сообщалось, что экономист Михаил Хазин рассказал о причинах улучшения отношений между Россией и Китаем. По его мнению, Пекин стремится улучшить отношения с Москвой, так как понимает, что в одиночку не сможет противостоять странам Запада, которые начинают давить на КНР на мировой арене, информирует DEITA.