Плетнер добавил, что общая стоимость немецкой военной и экономической помощи Украине и средств, выделенных для украинских беженцев, составляет около 15 миллиардов евро (16,5 миллиардов долларов). Отвечая на вопрос, была ли Германия слишком мягкой по отношению к России до конфликта и как сильно зависела от российского газа, он сказал, что Россия действовала как надежный поставщик газа, который стремился поддерживать хорошие отношения с Германией и Западом.