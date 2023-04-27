Советник Шольца: Украинский конфликт оказал глубокое влияние на Германию

Ситуация на Украине оказала глубокое влияние на Германию и на всю международную систему, заявил внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер. Об этом сообщает издание Anadolu.
Выступая на восьмом Дельфийском экономическом форуме в городе Дельфы в Центральной Греции, Плетнер отметил, что Германия десятилетиями следовала политике отказа от поставок оружия в зоны боевых действий. Тем не менее он заявил, что конфликт на Украине заставил отказаться от этого принципа.
«Сейчас мы являемся вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США», — сказал он.
Плетнер добавил, что общая стоимость немецкой военной и экономической помощи Украине и средств, выделенных для украинских беженцев, составляет около 15 миллиардов евро (16,5 миллиардов долларов). Отвечая на вопрос, была ли Германия слишком мягкой по отношению к России до конфликта и как сильно зависела от российского газа, он сказал, что Россия действовала как надежный поставщик газа, который стремился поддерживать хорошие отношения с Германией и Западом.
«Неудача не означает, что не нужно было пытаться», — сказал он.
Ранее СМИ сообщили, что Берлин планирует выделить еще 12 миллиардов евро на военную помощь для Киева. При необходимости немцы готовы отправить еще 9 миллиардов сверх этого в ближайшие годы.