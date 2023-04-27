Один человек пострадал в результате взрыва возле многоэтажки в Мелитополе 27 апреля

Администрация Мелитополя сообщает о взрыве примерно в 5:15 возле подъезда многоквартирного дома на улице Кирова. Очевидцы рассказали, что сработало самодельное взрывное устройство. Известно об одном пострадавшем, его госпитализировали в больницу.
Силовики выясняют обстоятельства произошедшего. На месте инцидента началась работа оперативных служб. Данных о состоянии пострадавшего пока нет.
Ранее сообщалось, что жители города услышали звук взрыва рано утром. Первая информация о происшествии поступила в 6:20.