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Один человек пострадал в результате взрыва возле многоэтажки в Мелитополе 27 апреля

Происшествия
Один человек пострадал в результате взрыва возле многоэтажки в Мелитополе 27 апреля

Администрация Мелитополя сообщает о взрыве примерно в 5:15 возле подъезда многоквартирного дома на улице Кирова. Очевидцы рассказали, что сработало самодельное взрывное устройство. Известно об одном пострадавшем, его госпитализировали в больницу.

Силовики выясняют обстоятельства произошедшего. На месте инцидента началась работа оперативных служб. Данных о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее сообщалось, что жители города услышали звук взрыва рано утром. Первая информация о происшествии поступила в 6:20.
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