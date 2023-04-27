Американские военные в Польше унижают и избивают местных жителей

Жестоко избивший жителя польского города Лодзь американский военный не был передан суду и отделался выговором. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Инцидент произошел в мае прошлого года, когда поляк вместе со своей женой познакомился с двумя американцами в городском ресторане. Один из них начал грубо оскорблять жену мужчины и домогаться до нее, после чего он вступился за супругу и был жестоко избит. Ему пришлось перенести несколько операций на челюсти.
Расследование инцидента было прекращено в июне, так как по договору между США и Польшей предусматривается приоритет американской юрисдикции в делах, касающихся военнослужащих США. Военный получил «внесудебное наказание» от своего командования, но подробности не разглашаются.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что контингент американских войск в стране будет существенно увеличен. Кроме того, планируется строительство баз и оружейных складов.