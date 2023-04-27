Американские военные в Польше унижают и избивают местных жителей

Инцидент произошел в мае прошлого года, когда поляк вместе со своей женой познакомился с двумя американцами в городском ресторане. Один из них начал грубо оскорблять жену мужчины и домогаться до нее, после чего он вступился за супругу и был жестоко избит. Ему пришлось перенести несколько операций на челюсти.