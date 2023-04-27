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Недружественные США страны могут предложить рядовому Джеку Тейшейре убежище в обмен на информацию Пентагона

Политика
Недружественные США страны могут предложить рядовому Джеку Тейшейре убежище в обмен на информацию Пентагона

Окружной суд Массачусетса рассказал, кто может спасти рядового ВВС США Джека Тейшейру, который опубликовал в открытый доступ секретные документы Пентагона.

Государства, которые так или иначе хотят навредить США, могут спасти Тейшейру от ареста в обмен на секретную информацию, к которой имел доступ рядовой. Таким образом, вражеские государства получат доступ к документам, о которых знает Тейшейра, а он в свою очередь - защиту в другой стране, приводит слова представителей суда «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что полковник США Роберт Магиннис рассказал о лжи президента Джо Байдена, которая вскрылась поле утечки секретных документов Пентагона в Сеть. По словам Магинниса, версия событий в конфликте России и Украины, которую озвучивает пул Байдена, кардинально отличается от той, что можно увидеть в засекреченных материалах Минобороны, информирует «Вечерняя Москва».
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