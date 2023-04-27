Окружной суд Массачусетса рассказал, кто может спасти рядового ВВС США Джека Тейшейру, который опубликовал в открытый доступ секретные документы Пентагона.
Государства, которые так или иначе хотят навредить США, могут спасти Тейшейру от ареста в обмен на секретную информацию, к которой имел доступ рядовой. Таким образом, вражеские государства получат доступ к документам, о которых знает Тейшейра, а он в свою очередь - защиту в другой стране, приводит слова представителей суда «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что полковник США Роберт Магиннис рассказал о лжи президента Джо Байдена, которая вскрылась поле утечки секретных документов Пентагона в Сеть. По словам Магинниса, версия событий в конфликте России и Украины, которую озвучивает пул Байдена, кардинально отличается от той, что можно увидеть в засекреченных материалах Минобороны, информирует «Вечерняя Москва».