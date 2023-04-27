Недружественные США страны могут предложить рядовому Джеку Тейшейре убежище в обмен на информацию Пентагона

Государства, которые так или иначе хотят навредить США, могут спасти Тейшейру от ареста в обмен на секретную информацию, к которой имел доступ рядовой. Таким образом, вражеские государства получат доступ к документам, о которых знает Тейшейра, а он в свою очередь - защиту в другой стране, приводит слова представителей суда «РИА Новости».