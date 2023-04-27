Роспотребнадзор проверит американскую компанию Johnson & Johnson на наличие асбеста в детской присыпке

Роспотребнадзор панирует провести проверку американской компании-производителя Johnson & Johnson, в связи с поступившим сообщением о присутствии асбеста в детской присыпке. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что объединение «Общественная потребительская инициатива» обратилось в московский суд с требованием провести экспертизу товара. По заявлению организации, американская компания распространяет присыпку с асбестом, который вызывает у людей рак.
ОПИ требует Johnson & Johnson предоставить российским покупателям доступ к компенсационному фонду, который компания создала дабы покрывать иски от пострадавших из Канады и США.
Ранее, бразильский суд запретил мессенджер Telegram из-за отказа предоставлять правоохранительным органам доступ к переписке и внутренним сведениям фирмы.