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Роспотребнадзор проверит американскую компанию Johnson & Johnson на наличие асбеста в детской присыпке

Общество
Роспотребнадзор проверит американскую компанию Johnson & Johnson на наличие асбеста в детской присыпке

Роспотребнадзор панирует провести проверку американской компании-производителя Johnson & Johnson, в связи с поступившим сообщением о присутствии асбеста в детской присыпке. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что объединение «Общественная потребительская инициатива» обратилось в московский суд с требованием провести экспертизу товара. По заявлению организации, американская компания распространяет присыпку с асбестом, который вызывает у людей рак.

ОПИ требует Johnson & Johnson предоставить российским покупателям доступ к компенсационному фонду, который компания создала дабы покрывать иски от пострадавших из Канады и США.

Ранее, бразильский суд запретил мессенджер Telegram из-за отказа предоставлять правоохранительным органам доступ к переписке и внутренним сведениям фирмы.
суд бизнес Johnson & Johnson
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