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Жители Мелитополя услышали звук взрыва утром 27 апреля

Происшествия
Жители Мелитополя услышали звук взрыва утром 27 апреля

Данные о причинах произошедшего пока не поступали. Сообщение администрации города было опубликовано 27 апреля в 6:20.

Администрация Мелитополя Запорожской области сообщила, что на территории города был слышен звук взрыва. На данный момент информация о причинах и обстоятельствах произошедшего не поступала. Дополнительные сведения уточняются.

Ранее Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило о предотвращении сотрудниками ФСБ диверсии в симферопольском Военно-морском клиническом госпитале. Злоумышленник, являющийся гражданином России, задержан – при обыске у него были обнаружены два самодельных взрывных устройства.
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