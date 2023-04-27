Жители Мелитополя услышали звук взрыва утром 27 апреля

Данные о причинах произошедшего пока не поступали. Сообщение администрации города было опубликовано 27 апреля в 6:20.
Администрация Мелитополя Запорожской области сообщила, что на территории города был слышен звук взрыва. На данный момент информация о причинах и обстоятельствах произошедшего не поступала. Дополнительные сведения уточняются.
Ранее Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило о предотвращении сотрудниками ФСБ диверсии в симферопольском Военно-морском клиническом госпитале. Злоумышленник, являющийся гражданином России, задержан – при обыске у него были обнаружены два самодельных взрывных устройства.