Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил нововведение по развитию института семьи в России

Ранее сообщалось, что Милонов предложил ввести знак отличия, которым предстоит награждать многодетных отцов, успешно справляющихся со своей ролью. Он отметил, что такое решение положительно скажется на развитии института семьи в России, так как будет пропагандировать заботу и любовь в семье, информирует A42.RU.