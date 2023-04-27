Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил нововведение по развитию института семьи в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обеспечивать молодые семьи медицинским сертификатом для проверки и лечения репродуктивной системы партнеров.
Одним из главных приоритетов правительства является демография в стране, поэтому забота о здоровье молодых семей должна развиваться для того, чтобы каждая новая ячейка общества могла своевременно спланировать продолжение рода, приводит слова Милонова RT. Он отметил, что соответствующее обращение уже находится у главы правительства РФ Михаила Мишустина.
Ранее сообщалось, что Милонов предложил ввести знак отличия, которым предстоит награждать многодетных отцов, успешно справляющихся со своей ролью. Он отметил, что такое решение положительно скажется на развитии института семьи в России, так как будет пропагандировать заботу и любовь в семье, информирует A42.RU.