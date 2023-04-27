На Камчатке прекратили поиски мужчины пропавшего после схода лавины

На Камчатке было принято решение приостановить поиски пропавшего после схода лавины мужчины, в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает Комсомольская Правда Дальний Восток.
По поступившей информации, пожилой сотрудник горнодобывающей компании, который охранял склад со взрывчаткой, пропал без следа после схода лавины. Будка, в которой он находился, стихия уничтожила полностью.
Пропавшего ищут не меньше 55 специалистов сотрудников МЧС, но они пока не могут сообщить подробной информации, так как на данный момент, поиски идут безрезультатно.
Ранее угрозу лавинной опасности объявили в двух районах Сахалинской области.