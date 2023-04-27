Историк Джордж Либмэн считает, что для разрешения украинского конфликта необходимо предоставить России роль одного из пяти «мировых жандармов». Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Он отмечает, что это было обещано Советскому Союзу на Ялтинской и Тегеранской конференциях в годы Второй Мировой войны. Либмэн утверждает, что такой «священный союз» пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН обеспечил почти столетнее отсутствие крупных войн в Европе.
Эксперт также указывает на неэффективность санкций против Ирана, Кубы и Северной Кореи и выражает мнение, что отказ от ограничений на экспорт, кроме военного, должен быть частью любого урегулирования. Либмэн подчеркивает, что ни одно российское правительство не хотело бы полного членства Украины в НАТО.
Ранее стало известно, что санкции не смогли подорвать военную мощь России. Исходя из данных Пентагона, ВС РФ могут продолжать добиваться целей СВО еще как минимум год.