Американский эксперт Джордж Либмэн назвал способ завершения украинского конфликта

Эксперт также указывает на неэффективность санкций против Ирана, Кубы и Северной Кореи и выражает мнение, что отказ от ограничений на экспорт, кроме военного, должен быть частью любого урегулирования. Либмэн подчеркивает, что ни одно российское правительство не хотело бы полного членства Украины в НАТО.