Новый микрорайон с детскими садами и школой построят в Московской области

Строительство нового микрорайона Красногорска в Московской области пройдет в три этапа. На участке площадью 21 гектар будут созданы 128 тысяч квадратных метров недвижимости и инфраструктуры.
Новый микрорайон получит название «Квартал Строгино». Реализация процесса строительства произойдет будет окончена в 2027 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 41 миллиард рублей.
Рядом с жилым комплексом расположена станция метро «Строгино», позднее будет открыта еще одна - «Липовая роща». На территории микрорайона расположатся школа, два детских сада, поликлиника, почта, торговый центр и многоуровневая парковка, – пишет «Дни.ру».
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