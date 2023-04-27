Роскачество предупредило россиян об опасности взрыва некоторых видов смартфонов

По мнению сотрудников Роскачества, телефоны с литий-ионным аккумулятором являются чуть ли не бомбой замедленного действия, так как в последнее время все чаще происходят случаи, когда гаджет владельца взрывается, оставляя своему хозяину серьезные ожоги на теле, приводят позицию ведомства «РИА Новости».