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Роскачество предупредило россиян об опасности взрыва некоторых видов смартфонов

Общество
Роскачество предупредило россиян об опасности взрыва некоторых видов смартфонов

Представители Роскачества обратились к гражданам, чьи телефоны работают на литий-ионных аккумуляторах. Выяснилось, что эти люди находятся в опасности из-за участившихся взрывов таких телефонов.

По мнению сотрудников Роскачества, телефоны с литий-ионным аккумулятором являются чуть ли не бомбой замедленного действия, так как в последнее время все чаще происходят случаи, когда гаджет владельца взрывается, оставляя своему хозяину серьезные ожоги на теле, приводят позицию ведомства «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Роскачество провело проверку жидкостей для мытья посуды по ряд показателей, например: степень вреда для кожи рук, качество составляющих и концентрация одного грамма продукта на литр воды. Победителями проверки стали немецкое средство Sodasan и российское – Sarma, информирует Интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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